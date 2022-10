Quels sont les véhicules prioritaires pour faire le plein ?

Ils sortent du rang et doublent tout le monde. Ces militaires sont considérés comme prioritaires. Dans cette station-service, ils ont une pompe dédiée et cela ne concerne pas que l’armée. Ces ambulanciers n’attendent pas non plus, tout comme ce régulateur du SAMU que les agents de sécurité font avancer avant les autres. Cette infirmière est venue toute équipée. Et si votre véhicule n’est pas sérigraphié ? Il faut montrer votre carte professionnelle. Cet accès prioritaire n’existe que dans une douzaine de départements. C’est le préfet qui décide. Mais qui exactement est concerné ? La liste est longue. Il y a, évidemment, les forces de l’ordre, les soignants et les pompiers. Mais aussi, les services de l’énergie, des télécommunications, des transports scolaires, la poste, les dépanneurs, les camions frigorifiques, les pompes funèbres, et d’autres encore. La liste publiée par la préfecture du Var fait deux pages. Le problème, c’est que chaque préfecture a la sienne. Ainsi, dans le Pas-de-Calais, les pharmaciens sont prioritaires, mais ils ne le sont pas juste à côté, dans la Somme. De quoi perturber dans la profession. D’autres professions, comme les taxis, ne sont, pour l’instant, pas considérés comme prioritaires et demande aux préfectures d’intégrer les listes. TF1 | Reportage F. Litzler, X. Boucher, P. Lefrançois