La question du jour : la cantine est-elle un droit pour tous les élèves ?

Une mère de famille a porté plainte contre la ville de Besançon. Et pour cause, la mairie a refusé d'inscrire son fils à la cantine, en raison d'un manque de place. La cantine est-elle un droit pour tous les élèves ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.