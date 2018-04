La question du jour : quelles sont les causes de l'hypertension artérielle ?

Une étude très sérieuse publiée ce mardi 24 avril par Santé publique France révèle que près d'un adulte sur trois souffre d'hypertension. Les causes de cette maladie chronique sont très nombreuses : la sédentarité ou le manque d'activité, le surpoids et l'obésité qui ont tendance à être en hausse depuis trente ans, la surconsommation de sel dans l'alimentation, ou encore le tabac. Selon toujours cette enquête, une personne peut être hypertendue sans le savoir. De plus, les hommes sont plus touchés que les femmes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.