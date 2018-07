La question du jour : comment sont les chiffres du tourisme de ce mois de juillet ?

Toute la façade atlantique est concernée par la baisse du nombre de touristes. La Nouvelle-Aquitaine, la Normandie ou les Pays de la Loire, sont des régions qui accueillent d'ordinaire beaucoup de visiteurs. Or, cette année 2018, la plupart d'entre nous ont boudé l'Hexagone. En effet, nous étions 700 000 de plus qu'en 2017 à passer nos vacances à l'étranger. Alors, pour les chiffres du tourisme de ce mois de juillet, qui sont les gagnants et les perdants ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.