La question du jour : combien coûte la grève à la SNCF ?

La grève des cheminots coûte cher à la SNCF. Depuis qu'elle a commencé, la mobilisation a déjà généré 100 millions d'euros de pertes pour l'opérateur ferroviaire. Soit 20 millions par jour. Et ce n'est qu'un début, explique en plateau François-Xavier Pietri, spécialiste économie de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1.