La question du jour : combien coûtent les autorisations de découvert ?

99% d'entre nous possèdent un ou plusieurs comptes en banque. La plupart du temps, notre conseiller nous propose aimablement de souscrire une autorisation de découvert. Six Français sur dix sont à découvert au moins une fois par an. Sur ces six personnes, un sur quatre est dans le rouge au moins une fois par mois. Les plus concernés sont surtout les plus modestes. Et être en dépassement de découvert coûte cher. Mais combien coûtent vraiment ces dérapages ? C'est notre question du jour.