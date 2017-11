La question du jour : combien coûtent les illuminations de Noël ?

Noël approche à grands pas. Et à cette occasion, les communes commencent à ressortir les guirlandes. Sur les Champs-Élysées à Paris, plus d'un million d'ampoules clignoteront sur la plus belle avenue du monde pendant les fêtes de fin d'année. De nombreux Français installent également des décors lumineux durant cette période. Mais ces illuminations consomment de l'électricité et cela a un coût. Explications en plateau avec Garance Pardigon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.