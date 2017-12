La question du jour : quelles dépenses en plus pour les automobilistes en 2018 ?

Au 1er janvier 2018, les taxes seront revues à la hausse pour les carburants : +7,6 centimes par litre pour le diesel et +3,9 pour l'essence. L'assurance auto va également augmenter de +2 à 3%. Et puis, au 1er février, ce sont les péages qui vont augmenter de +1 à 2%. Au mois de mai, le contrôle technique va changer et la facture va augmenter de 15 à 20%. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/12/2017 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.