La question du jour : comment expliquer l'augmentation des ventes de logements en 2017 ?

Les professionnels de l'immobilier font les comptes en ce début d'année et ils sont florissants. Du jamais vu sur un an. Malgré la forte augmentation des prix en 2017, les professionnels ont connu une année record. Ils ont réussi à vendre 1 million de logements anciens. Comment l'expliquer ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/01/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.