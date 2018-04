La question du jour : faut-il imposer un contrôle médical aux automobilistes de plus de 70 ans ?

Comment améliorer la sécurité routière ? Tout le monde s'accorde à dire que l'alccol et la vitesse sont les principales causes d'accidents. Cependant, il existe d'autres facteurs de risques, notamment l'âge des conducteurs. A ce sujet, une proposition de loi vient d'être déposée à l'Assemblée nationale. Elle prévoit d'imposer un contrôle médical aux automobilistes de plus de 70 ans. Est-ce une bonne idée ? Est-on moins bon conducteur lorsqu'on avance en âge ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.