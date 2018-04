La question du jour : que faut-il savoir sur l'intéressement et la participation des salariés ?

Lors de son entretien avec Jean-Pierre Pernaut ce jeudi 12 avril 2018, Emmanuel Macron a réaffirmé sa détermination sur la réforme de la SNCF, tout comme sur les autres sujets sociaux et économiques. Le chef de l'État a également évoqué l'intéressement et la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise. Mais, de quoi s'agit-il exactement ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.