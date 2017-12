La question du jour: les Français ont-ils la meilleure retraite du monde ?

L'OCDE a comparé les retraites dans trente-cinq pays figurant parmi les plus riches de la planète. Selon cette étude, la France a non seulement les retraites les plus longues des pays de l'organisation, mais elles sont également plus généreuses qu'ailleurs. Les Français ont-ils alors la meilleure retraite du monde ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 07 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.