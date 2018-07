La question du jour : notre goût pour le sucre a-t-il changé ?

Vous ne l'aviez sans doute pas remarqué dans les rayons des grandes surfaces, mais le cours du sucre brut a chuté de 30 % depuis début 2018. De plus, la consommation de cette denrée a diminué de 10 % dans notre pays. Alors, comment expliquer cette baisse de consommation ? Les goûts ont-ils changé ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.