La question du jour : la hausse des taxes sur les cigarettes a-t-elle été répercutée sur le prix de vente ?

Le 1er mars 2018, le gouvernement a fortement augmenté les taxes sur les cigarettes à un euro supplémentaire en moyenne par paquet. Les marques ont donc décidé de rogner sur leur marge. En effet, elles gagnent désormais moins d'argent sur les produits qu'elles vendent. La question qui se pose est : cette taxation plus sévère, s'est-elle fait ressentir sur le prix du tabac ?