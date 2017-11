Question du jour : le marché de l'art est-il devenu fou ?

Depuis la Renaissance, les familles royales, les mécènes et l'église investissaient déjà des sommes astronomiques pour se procurer des toiles de maître. Mais depuis quelques mois, nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Alors, le marché de l'art est-il devenu fou. C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 16/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.