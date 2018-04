La question du jour : dans quelle mesure la mondialisation a-t-elle amélioré notre pouvoir d'achat ?

Une étude réalisée par la Banque de France s'est intéressée à notre pouvoir d'achat. Les experts affirment sans ambiguïté que la mondialisation nous a été bénéfique. Le fait d'importer des produits fabriqués à l'étranger a apporté une bouffée d'oxygène au portefeuille des consommateurs. Près de 30 milliards d'euros d'économies, soit l'équivalent de 1 000 euros par an et par ménage, ont ainsi été réalisées en 2014. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.