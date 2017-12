La question du jour : peut-on priver les élèves de leur smartphone ?

92% des élèves français possèdent un téléphone portable. Et ils sont nombreux à entretenir une relation particulière avec leur smartphone, un rapport qui relève parfois de l'addiction. Chaque jour, les adolescents passent en moyenne trois heures et quarante-six minutes devant l'écran de leur téléphone, contre un peu plus d'une heure pour l'ensemble de la population. Alors, peut-on priver les élèves de leur smartphone ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.