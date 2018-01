La question du jour : où faut-il réaliser ses soins dentaires pour payer moins cher ?

Onze milliards d'euros. C'est ce qu'ont dépensé les Français en frais dentaires, sur l'ensemble de l'année 2016. Parmi les soins les plus onéreux figurent les prothèses. Une nouvelle enquête publiée par l'association 60 millions de consommateurs révèle que les prix des implants, des bridges et des couronnes varient considérablement d'une région à l'autre. Alors, où faut-il se faire soigner pour payer moins cher ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.