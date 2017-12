La question du jour : La Poste doit-elle se réinventer ?

C'est l'une des plus vieilles institutions françaises. Elle livra, à cheval, sa première lettre, sous le règne de Louis XI en 1477. Il s'agit de La Poste, qui doit signer mardi un nouvel accord qui la lie à l'État pour les cinq années à venir. Cet accord pousse notamment l'entreprise à se moderniser. Alors, pourra-t-on toujours croiser un facteur en 2022 ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.