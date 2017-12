La question du jour : pourquoi les assurances vont-elles augmenter en 2018 ?

En moyenne, chaque foyer dépense 2 270 euros par an pour s'assurer. Cependant, les primes d'assurance vont connaître une hausse substantielle en 2018 : +1 à 2% pour l'assurance habitation, +2 à 3% pour l'assurance automobile. Dans les deux cas, c'est bien plus que de l'inflation. Mais comment expliquer cette hausse ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.