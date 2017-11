La question du jour : pourquoi les maires sont-ils en colère ?

Diminution des contrats aidés, baisse des dotations de 13 milliards d’euros sur cinq ans, baisse des APL et surtout suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages... les maires sont remontés contre la politique du gouvernement. Explications en plateau avec Arnaud Etcheverry. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 21/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.