La question du jour : comment prolonger notre espérance de vie ?

Il est possible de prolonger notre espérance de vie sans attendre le progrès que fera la médecine dans les années à venir. C'est ce qu'a révélé une étude américaine de grande envergure. Elle évoque l'adoption de cinq habitudes provoquant des effets spectaculaires. Quel est donc ce secret de jouvence ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.