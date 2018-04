La question du jour : qu'est-ce qui est vraiment négociable entre le gouvernement et les syndicats ?

Les négociations ont duré plus de 5 heures ce jeudi 5 avril 2018 entre les syndicats et le gouvernement. Toutefois, ce dernier est resté campé sur sa position notamment sur la question du nouveau statut des cheminots et l'ouverture à la concurrence. Par contre, la dette colossale de la SNCF pourrait être transférée à l'Etat mais pas sans contrepartie. Alors qu'est-ce qui est vraiment négociable entre le gouvernement et les syndicats ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.