La question du jour : quelles règles vont s'appliquer lors de la grève à la SNCF ?

La grève à la SNCF commencera lundi 2 avril dans la soirée et se terminera jeudi 5 avril dans la matinée. Elle sera ensuite suivie, en principe, de trois jours "normaux", pour ensuite mieux reprendre les 8 et 9 avril, et ainsi de suite pendant trois mois. Alors, les règles en matière de grève ont-elles changé ? Lesquelles vont s'appliquer tout au long de ce conflit ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/03/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.