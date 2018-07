La question du jour : que reproche-t-on exactement au nouveau calendrier scolaire ?

La gestion des ponts du mois de mai ou encore un éventuel raccourcissement des vacances d'été concernent des millions d'élèves et leurs parents. Le Conseil supérieur de l'éducation a examiné depuis ce jeudi 12 juillet, le nouveau calendrier scolaire qui sera effectif pour la rentrée de 2019. Les syndicats et les associations de parents d'élèves le jugent mal organisé. Ont-ils raison ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.