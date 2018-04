La question du jour : comment s'informer en cette période de grève ?

La grève de deux jours sur cinq à la SNCF débute ce mardi 3 avril. Et elle sera très suivie par les cheminots. De très grosses perturbations sont donc à prévoir jusqu’au jeudi 5 avril, date de la reprise du service. Alors comment s'informer en cette période de grève ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/04/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.