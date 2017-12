La question du jour: se dirige-t-on vers la fin de la revalorisation automatique du Smic ?

Un groupe d'experts a remis au gouvernement un rapport potentiellement explosif. Il préconise de geler le Smic et de ne pas accorder de coup de pouce. Une proposition qui concerne environ 2,5 millions de salariés en France. Alors, se dirige-t-on vers la fin de la revalorisation automatique du Smic ? C'est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 05 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.