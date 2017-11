La question du jour : que se passe-t-il exactement en Allemagne ?

Presque deux mois après les élections législatives, l'Allemagne n'a toujours pas à sa tête un gouvernement issu des urnes. La chancelière allemande n'a pas réussi à mettre d'accord les trois partis avec lesquels elle comptait bâtir une coalition. Une situation inédite qui inquiète tous les pays européens. Josselin Huchet nous apporte plus de précisions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.