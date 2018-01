La question du jour : sera-t-il bientôt possible de s'équiper de lunettes en étant intégralement remboursé ?

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'est engagé à mettre en place la prise en charge à 100% des lunettes et des prothèses auditives d'ici 2022. Les négociations sur la mise en oeuvre du reste à charge zéro ont débuté ce mardi avec tous les acteurs concernés. Mais l'objectif est-il réaliste ? C’est notre question du jour. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.