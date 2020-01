Questions sur les violences policières

Les violences policières sont-elles plus nombreuses depuis la crise des Gilets jaunes ? Les policiers manquent-ils de formation ? Ces questions reviennent régulièrement. Les accusations visant les forces de l'ordre se multiplient, parfois avec des images à l'appui. Ce lundi après-midi, le ministre de l'Intérieur a dû rappeler aux policiers leur devoir d'exemplarité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.