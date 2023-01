Queyras : un mètre de neige en 24 heures !

Le Queyras (Hautes-Alpes) est sous près d'un mètre de neige. Une chose qui n'était pas arrivée depuis deux ans. Ce mardi matin, le réveil est tout simplement magique pour les habitants : "On se plaignait qu'il n'y avait pas de neige, alors c'est bon, il y en a" ; "Cela fait énormément plaisir à tous les gens qui habitent ici". Une bonne nouvelle aussi pour le professionnel du tourisme. En voyant toute cette neige à Saint-Véran, les clients de l'hôtel "L'alta Peyra" ont prolongé leurs séjours. "Je pense que les carnets de réservation vont augmenter rapidement en vue de cette grosse chute de neige", confie Céline Lechat, responsable hébergement de l'hôtel. Il va encore neiger abondamment la nuit prochaine. Les autorités surveillent la situation de très près. Les déneigeurs travaillent non-stop depuis la nuit dernière, leur objectif est de tenir la route le plus large possible pour que la circulation soit toujours ouverte. On appelle ça un retour d'est, une dépression venue d'Italie à quelques kilomètres d'ici qui durent plusieurs jours et qui apportent d'importante chute de neige, mais aussi un fort risque d'avalanche. Gaëtan Heymes, nivologue à la station Météo France de Briançon, appel à la plus grande prudence en montagne, pour les jours à venir. Une quarantaine de centimètres de neige supplémentaire est attendue demain matin dans le Queyras. TF1 | Reportage S. Fargeot