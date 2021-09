Qui a vu ses impôts baisser sous le quinquennat Macron ?

Jean-Philippe Boujenat est commerçant sur les marchés. Résidant à Asnières-sur-Seine en région parisienne, il ne paie plus de taxe d'habitation depuis 2020. De l'argent qu'il met de côté pour l'instant. Mais qu'en est-il pour l'ensemble des Français ? Les impôts ont-ils réellement baissés ? Au total, la ristourne s'élève à 52 milliards d'euros sur cinq ans. 39 milliards par la suppression progressive de la taxe d'habitation et 13 milliards par la baisse de l'impôt sur le revenu. Tous les contribuables, sont-ils concernés ? Dans le détail, pour qui les impôts ont-ils baissé ? Selon les données communiquées par la direction générale des finances, certains profils peuvent être identifiés. Pour un célibataire en ville, gagnant 16 000 euros par an, le gain est de 842 euros. 2 661 euros pour un couple avec deux enfants et 40 000 euros de revenus. Un couple similaire, mais sans enfant, voit quant à lui son gain presque doublé avec 4 653 euros. Pour Anne-Sophie, cheffe économiste au cabinet d'audit et de conseil BDO France, c'est la classe moyenne qui vit dans les grandes villes ou les villes périurbaines qui ont pu bénéficier de ces impôts locaux et des catégories plus supérieures. Ces derniers qui ont bénéficié d'une autre grande réforme fiscale, la suppression de l'impôt sur la fortune.