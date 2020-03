Qui était Albert Uderzo, le père d'Asterix ?

Sous les doigts d'Albert Uderzo, le petit guérier Astérix et son compagnon Obélix sont devenus des légendes. Sa passion du dessin est née à l'âge de six ans. Le père d'Astérix nous a quitté, mais il nous aura transmis la recette de la potion magique anti-morosité. Un don plus que jamais précieux aujourd'hui.