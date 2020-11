Qui peut encore voyager en cette période de confinement ?

De Paris à Majorque. Notre équipe est arrivée à l'aéroport sans être contrôlée sur la route. Dès l'entrée à Roissy, vérification rapide du billet. Le terminal est bien vide : il y a 20 fois moins de passagers qu'en période normale. Passage dans les portiques de sécurité et nouveau contrôle ensuite. Des policiers vérifient de manière aléatoire le motif du voyage. Il est bien interdit de prendre l'avion pour les vacances. Aucune personne ne s'est vu refuser l'accès à bord. Raisons professionnelles ou familiales, officiellement dans ces vols, tous les passagers sont en règle. Selon nos informations, quelques Français voyagent sans en avoir l'autorisation. L'envie d'évasion semble plus forte que tout. Un échange lu sur les réseaux sociaux l'illustre. Nous avons modifié les noms. "Je sais que c'est le confinement et qu'on n'a pas le droit de voyager sans raison valable, mais ça m'est égal. Je voudrais partir à Zanzibar ou à Cuba", s'est exprimée Anna World. "Tu vas le tenter ? J'aimerais beaucoup aller à Zanzibar aussi", a réagi Emma Voyage. "Je vous souhaite bonne chance. On m'a recalé à l'aéroport de Paris pour Faro au Portugal", a commenté Nicolas Rando. Trouver des séjours à l'étranger, c'est très compliqué sur Internet ou en agence. Après plusieurs recherches, nous avons quand même trouvé des formules vol plus hôtel. Un site propose par exemple un départ pour Le Caire le week-end prochain. "Aujourd'hui, on est uniquement vendeur et notre rôle c'est de proposer des voyages à nos clients. Vous pouvez voyager partout dans le monde dans la mesure où c'est opéré par les compagnies aériennes. On n'est absolument pas une autorité gouvernementale qui va contrôler les motivations des voyageurs", a expliqué Benoît Crespin, directeur France d'eDreams Odigeo. C'est aux passagers de respecter les règles du confinement.