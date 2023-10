Qui sont les 193 étrangers en situation irrégulière radicalisés ?

Aujourd'hui, 193 personnes fichées pour radicalisme en situation irrégulière sont en liberté. Mais qui sont précisément ces individus ? Selon les autorités, 85 ne seraient plus sur le territoire français. Leur fiche pour radicalisation est inactive. Mais elle est conservée, dans le cas, par exemple, où des services de renseignement étranger auraient besoin d'informations. Il s'agit aussi de s'assurer que ces individus ne reviennent pas en France. Par ailleurs, 87, dont neuf Russes, sous le coup d'une procédure d'expulsion, ont fait recours devant la justice. Ils ne peuvent donc pas être immédiatement expulsés. Il existe également six personnes, dont les pays d'origine ne souhaite pas le retour. C'est le cas de la Syrie, actuellement, qui ne délivre aucun laissez-passer consulaire. Ils sont alors bloqués en France. Les personnes radicalisées font toutes, actuellement, l'objet d'une surveillance active des services de renseignement. Un ancien officier de la DGSI met en avant une difficulté supplémentaire : le manque d'effectif. Les services sont sursollicités, d'autant qu'a été demandé au préfet un examen approfondi des plus de 2 800 radicalisés, en situation régulière cette fois-ci. TF1 | Reportage M. Chantrait, G. Chiaize