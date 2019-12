Qui sont les "black blocs" arrêtés à Bordeaux ?

Seize suspects, dix hommes et six femmes âgés de 19 à 45 ans, ont été interpellés dans un quartier huppé de la région bordelaise, samedi avant les manifestations des Gilets jaunes. Ces individus sont soupçonnés d'avoir voulu s'en prendre à des forces de l'ordre et ont été mis en examen pour "association des malfaiteurs". Quel est le profil des suspects ? Comment s'est déroulée leur interpellation ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.