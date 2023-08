Quinoa : la graine des Incas prend racine en France

En langue quechua, quinoa signifie mère de toutes les graines. Riche en protéines, en fibres et en fer, le quinoa s'est fait une place de choix dans tous les supermarchés, au milieu des pâtes et du riz. Cette graine est cultivée en Amérique latine depuis plus de 5 000 ans, mais elle a trouvé sa terre d'adoption en France : l'Anjou. À une dizaine de kilomètres de Saumur, c'est l'heure de la récolte pour Christian Blet. Entre ses tournesols, son orge et son blé, ce producteur céréalier n'aurait jamais imaginé cultiver du quinoa, mais il s'est laissé séduire par ses nombreuses qualités. "C'est une plante qui a un cycle court et qui profite pleinement des pluies de printemps. Elle a comme particularité de se récolter tôt, aux alentours du 15-20 juillet. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'irriguer", explique-t-il. L'Anjou recense aujourd'hui plus de 300 producteurs comme Christian. Mais comment cette plante peut-elle pousser à des milliers de kilomètres ses terres natales ? Jason Abbott, ingénieur agronome né dans le Tennessee, s'est passionné pour le quinoa après la naissance de sa fille, intolérante au gluten. L'Anjou, nous dit-il, est l'endroit idéal pour le cultiver. "Il y a un climat particulier. Historiquement, il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide, ni trop sec. C'est un climat plutôt équilibré", précise-t-il. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Bouchereau, E. Xavier