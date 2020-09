Quota de HLM : une loi qui divise les villes

La loi SRU a été adoptée il y a 20 ans. Elle avait pour but d'obliger les communes à construire un quota minimum de logements sociaux. Le pourcentage est fixé à 25%. Si certaines villes le respectent, d'autres n'y sont pas parvenues. Les maires de ces dernières affirment qu'ils n'y arrivent pas ou ne souhaitent pas construire ces logements. Une tendance qui est à la hausse partout dans le pays. Plus de 1 500 communes sont hors-la-loi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.