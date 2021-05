Quotas de femmes dirigeantes : certaines entreprises n’ont pas attendu

Des hommes, beaucoup d'hommes. Dans cette usine de fabrication d'emballage, ils représentent 70% du personnel, mais la chef, c'est Cécile Bodinier. Nommée il y a sept ans, elle a longtemps hésité avant d'accepter ce poste. Mais depuis, être une femme ne l'empêche pas de se faire respecter. Avant elle, ces équipes étaient dirigées par un homme. Dans un secteur de l'industrie encore très masculin, nommer des femmes selon la présidente de l'entreprise une nécessité. Plus de femmes dirigeantes, c'est la priorité de cette autre entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Ici, la parité s'applique. On compte autant de directrices que de directeurs. et cela a des conséquences directes sur le recrutement. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à postuler. Mais cette société reste une exception. En France, les femmes occupent seulement 20% des postes de direction. Pour doubler ce chiffre d'ici dix ans, la loi prévoit d'imposer des quotas aux entreprises.