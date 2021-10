Quotas de pêche post-Brexit : l’ultimatum de la France

Pour certains, cela fait des semaines que leurs bateaux reviennent à moitié vides. Des pêcheurs français interdits d'exercer dans les eaux britanniques faut de licence. Et il ne reste plus que trois jours pour obtenir ce précieux droit de pêche. Une guéguerre administrative fruit du Brexit. Selon la France, moins de la moitié des licences ont été accordées. 300 seraient encore dues à nos pêcheurs. Après les discussions, voici désormais le temps des représailles. À partir du 2 novembre 2021, si aucune avancée n'est constatée, plus aucun produit de la mer britannique ne pourra débarquer sur le sol français. Des contrôles douaniers et sanitaires seront aussi effectués systématiquement sur tous les produits anglais. Même zèle pour le contrôle des camions et celui des navires. Enfin, dans un second temps, Paris pourrait aussi prendre des mesures dites émergétiques. C'est-à-dire faire payer plus son électricité aux îles de Jersey et de Guernesey.