Quotas, gazole : la détresse de la filière pêche

Une gerbe de fleurs à la mer, symbole de leur inquiétude et de leur colère. Comme partout au pays, des centaines de pêcheurs se sont donné rendez-vous à Brest (Finistère). Pour Jean-Marie Salaün, c’était une évidence de rejoindre le cortège et pourtant, il est cuisinier et traiteur. C’est toute la filière et ses 50 000 emplois directs et indirects qui sont concernés. Par solidarité, de nombreuses poissonneries ont donc baissé leur rideau pour la journée. "C’est essentiel, on ne s'est pas posé la question. On a suivi le mouvement.", affirme Simon Gestin, responsable poissonneries "Raguenes", Brest (Finistère). Sur le port de Brest, Christian Riou, responsable de salle, restaurant de poissons & fruits de mer « La maison de l’océan », Brest, en image soutient le mouvement. À sa carte, rien que du poisson, alors la grève des pêcheurs bouleverse les approvisionnements. "Depuis 37 ans que le restaurant existe, nous n’avons jamais rencontré ce souci-là. Or là, s’il n’y a pas de pêche du tout, nous ne pourrons pas fournir nos clients.", dit-il. La situation n’est pas prête de s’améliorer, les pêcheurs ont prévu de rester à quai et dans certaines poissonneries les étales sont déjà clairsemées. TF1 | Reportage C. Ebrel, T. Lagoutte