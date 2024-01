Qu'y a-t-il vraiment dans le beurre ?

Star de nos recettes, le beurre. Et si cet incontournable était en fait coupé à l’eau, et que votre beurre était, lui, trop faible en sel. C’est ce que révèle une enquête publiée par la répression des fraudes. Avec l’argent du beurre, nous n’aurions donc même pas le beurre. La répression des fraudes relève des anomalies sur toute la chaîne de production d’un prix d’un tiers des établissements contrôlés. Pour l’eau, normalement, le beurre en contient au maximum 16 %, mais dans plus d’un cas sur dix, les beurres analysés étaient au-dessus. Plus surprenant, certains beurres n'étaient pas faits à partir des crèmes, comme cela doit être le cas, mais de petit-lait. Ces manquements concernent aussi des produits d’origine protégée, au cahiers des charges, pourtant très strictes. Difficile de s'y retrouver pour les consommateurs. Ces pratiques frauduleuses permettent surtout aux industriels de faire des économies. Autre technique dénoncée par l'enquête, le recyclage de beurre par certains industriels. C'est-à-dire réutiliser des beurres mal emballés, pas encore commercialisés. A la suite de cette enquête, 30 sites de production ont reçu un avertissement de la répression des fraudes. TF1 | Reportage O. Lévesque, F. Moncelle, M. Stiti