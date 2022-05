Raccordement à la fibre optique : les pièges à éviter

Vincent est resté six mois sans connexion internet. Abonné à la fibre, il nous emmène devant ce qui constitue, selon lui, le nœud du problème. C'est dans cette armoire que sont centralisées les connexions fibre du quartier. Entre les nouveaux abonnements et les changements d'opérateur, c'est l'anarchie. C'est rarement l'opérateur qui intervient directement pour installer la fibre. Mais un prestataire extérieur payé à la tâche. Si certains peu scrupuleux pratiquent des coupures sauvages pour connecter leurs clients plus rapidement, d'autres sous-traitants contrôlent étroitement leurs techniciens. Pour prouver le sérieux de son travail, Mohamed répertorie chaque étape de son intervention sur son téléphone. Un gage de qualité alors que les raccordements se sont accélérés depuis le début de la crise sanitaire. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut être impérativement présent lors de l'installation de la fibre. Être présent permet également de vérifier que tout fonctionne parfaitement avant le départ du technicien. Mais rassurez-vous, chaque jour, 16 000 foyers sont raccordés à la fibre. Et dans l'immense majorité des cas, tout se passe bien. T F1 | Reportage A. de Précigout, J. Roux