Races rustiques : des vaches au service du paysage

Ce n'est pas son cheval que Fabien Kauffer siffle. C'est une vache, ou plutôt un petit aurochs recouvert de poils de mammouth. Rajoutez une houppette, des cornes imposantes, et vous obtenez une highland cattle, l'une des plus vieilles races de vache connue au monde, une débroussailleuse qui ne perd jamais l'appétit. Dans les Vosges du Nord, les fonds de vallée ont été abandonnés par l'agriculture et la nature a horreur du vide. Des espaces jadis ouverts se retrouvent menacés. En 1950, Niedersteinbach compte encore plusieurs exploitations agricoles. En quelques décennies, les champs ont disparu, la forêt et les friches ont progressé. Les animaux dits rustiques sont friands de ces végétaux que leurs congénères délaissent. Dans le sud de l'Alsace, dans la réserve de la Petite Camargue, les associations peuvent compter sur d'autres alliés à quatre pattes, les konik polski. Ces lointains descendants des chevaux préhistoriques vivent là-bas à l'état sauvage. Ils sont quatorze aujourd'hui, de moins en moins farouches, et eux aussi sont efficaces dans l'entretien des terres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, P. Vogel, E. Schings