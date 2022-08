Rachat de vos RTT : combien cela peut vous rapporter ?

Dans les entreprises, c’est un dilemme auquel beaucoup de salariés vont être confrontés. Est-il préférable de prendre ses RTT pour se reposer, par exemple, ou se les faire payer pour augmenter son salaire ? Pour ceux qui souhaiteraient se les faire rémunérer, combien vont-ils gagner ? Concrètement, les RTT payés seront majorés de 10% et exonérés d’impôt. Exemple avec une salariée, commerciale dans une entreprise du Nord de la France, à raison de 220 euros par jour. Si elle choisit de monétiser ses onze jours de RTT annuelle, cela représenterait un gain de 2 420 euros. Dans un premier temps, ce dispositif concernera les RTT cumulés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, avec un plafond de 7 500 euros par salarié et par an. Pour le patron d’une entreprise spécialisée dans la logistique, c’est une bonne nouvelle, car il pourra faire travailler ses salariés plus longtemps, tout en les motivant. Ce mécanisme s’appliquera uniquement aux entreprises volontaires et pourra concerner jusqu’à sept millions de salariés en France. TF1 | Reportage C. Adriens-Allemand, J. Ajili