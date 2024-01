Rachida Dati : secrets d'un débauchage

Rarement sous Emmanuel Macron, une ministre a suscité une telle curiosité médiatique. Le profil de Rachida Dati tranche avec sa discrète prédécesseure, très applaudi ce vendredi matin par les équipes du ministère. Rachida Dati, elle, a été choisie pour faire du bruit. Il y a deux ans pourtant, la maire du 7ème arrondissement de Paris était moins tendre avec le président. Alors qu'est qui a changé depuis ? Ses anciens camarades de droite n'ont pas attendu la réponse. Rachida Dati est déjà exclue des Républicains. Cela faisait longtemps qu'Emmanuel Macron rêvait d'une telle prise de guerre. D'ailleurs, il menait lui-même les négociations. Un ministre sortant décrypte. Rachida Dati, elle, espère un soutien du président pour devenir maire de Paris en 2026. Dans la soirée du jeudi 11 janvier, avant même sa nomination, elle a réuni ses équipes en visioconférence pour leur rappeler que son objectif reste Paris. Et dans la majorité, certains sont prêts à lui dégager le terrain. Il n'en fallait pas plus pour faire bondir la gauche. Au sommet de l’État, on assure qu'un tel deal n'existe pas. Mais la politique, c'est parfois juste laisser espérer et ne se fermer aucune porte. TF1 | Reportage B. Augey, J.M. Bellard, S. Roland