Racisme et violences policières : de nouveaux rassemblements en France

Cette manifestation, prévue ce soir Place de la République à Paris, était officiellement interdite du fait des règles liées à l'urgence sanitaire. Mais elle a été tolérée par le ministère de l'Intérieur. Elle a été organisée par SOS Racisme, plusieurs maires et la CGT. Trois partis politiques de gauche y ont également participé. Les organisateurs voulaient rendre hommage à George Floyd, mais aussi protester contre les violences policières en France.