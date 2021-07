Radar urbain : il va tout flasher !

Un faux air de boîte aux lettres. En tout cas, un design très discret avec un flash infrarouge, donc invisible. Évolution du modèle tourelle, les radars urbains poursuivent leur test en cas des vitesses excessives ou des feux brûlés. Dans les agglomérations de Toulouse, et ici de Montbéliard à Valentigney précisément, il n'y a pas encore de verbalisation pour les 11 000 habitants. Ces automates devraient être opérationnels début 2022. Philippe Gautier, maire de Valentigney (Doubs), rappelle les futures capacités envisagées pour ces appareils, déjà en cours d'expérimentation sur une autoroute au Nord de Paris : détection du non-port de la ceinture de sécurité et de l'usage du téléphone au volant. Surprise, il prévient. Quatre boîtiers sur cinq seront vides. "L'idée, c'est de faire de la prévention. Ce n'est pas de mettre des PV à tout-va. Ce n'est pas le but. Donc, le fait déjà de ralentir la vitesse, c'est déjà gagné", explique le maire. Radars de vitesse donc, mais aussi de franchissement. Même le site de la Sécurité routière détaille les appareils : 4 300 en mai dernier, 4 700 à terme. Leur efficacité a été indiscutable. Entre 1972 et 2019, le nombre de victimes sur la route est passé de 18 000 à 3 500 morts par an. Mais, l'objectif de 2 000 victimes dès 2018 n'a pas été atteint, selon la Cour des comptes. Elle relève aussi que malgré ce progrès, la France a reculé au sein de l'Union européenne. Entre 2008 et 2019, elle est passée de la septième à la quatorzième position. L'institution recommande une nouvelle approche, pour continuer de progresser dans le nombre de vies sauvées.