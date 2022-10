Radars anti-pollution : quelles sanctions ?

Vous avez encore quelques mois pour rentrer dans les clous. Été 2024, c’est la date à partir de laquelle commenceront les verbalisations par radars. De nouvelles aides ont été annoncées pour changer de voiture. Pour ceux qui seraient tenter de continuer à rouler avec de véhicules classés Crit’Air 4 ou 5, l’amende sera de 68 euros minorée à 45 si elle est payée dans les 15 jours. Et vous ne pouvez pas être verbalisé plusieurs fois dans une même journée car les contrôles seront effectuées par de radars automatisés équipés d’une technologie qui existe déjà et permet de lire les plaques d’immatriculation. Cela se fait depuis longtemps à Milan, Londres ou encore Rotterdam. Efficace ou trop brutal ? Vous êtes partagé. Contrôle automatique ne veut pas dire verbalisation systématique car il y a des cas particuliers. Une dernière piste serait d’installer en plus des radars de contrôle, des radars pédagogiques comme celui-ci testé à Toulouse afin d’informer les automobilistes sur les mêmes modèles que celui qui se fait déjà pour la vitesse. TF1 | Reportage J. Courbillon, A. Hanout, M. Merle