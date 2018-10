Radars automatiques : une recette record

Les 4700 radars répartis dans tout l'Hexagone sont de plus en plus fiables. En une année, le montant de la recette des contraventions qu'ils délivrent s'élève à un milliard d'euros. Un dixième de cette somme servira au désendettement de l'État. Pour le reste, il sera investi dans l'amélioration de la sécurité routière et dans les hôpitaux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.